Європейські трейдери заробили $320 мільйонів завдяки зберіганню газу в Україні

Європейським трейдерам вдалося заробити близько $320 млн завдяки зберіганню газу в підземних газових сховищах України.

Про це пише The Economist.

Зазначається, що сховища у Європі цієї зими були переповнені, а зберігання газу в танкерах на морі було б дорогим.

"Рішення європейських трейдерів було нетрадиційним: вони спрямували 3 млрд кубометрів газу на схід – в Україну...Це допомогло зберегти запаси ЄС впродовж цієї зими, знизивши ціни на газ на всьому континенті. Це також забезпечило значні прибутки для залучених компаній. Акос Лош з Колумбійського університету підрахував, що трейдери заробили на цьому до 300 млн євро ($320 млн)", – йдеться у матеріалі.

Як пише видання, цей кейс виглядає як тест для майбутньої енергетичної стратегії Європи.

"Нафтогаз" запропонував до половини обсягів своїх сховищ європейським енергетичним компаніям. Так, трейдери готові повторити минулорічний досвід вже цієї весни, але у більших масштабах та починаючи з більш ранньої дати", – пишуть журналісти.

Незважаючи на те, що енергетичні проблеми Європи стали менш гострими, доступні послуги зі зберігання забезпечують захист від майбутніх збоїв.

До того ж, наголошують в The Economist, чим глибше українські лідери зможуть інтегрувати енергетичну галузь своєї країни у європейський ринок, тим більше ЄС інвестуватиме в захист країни.