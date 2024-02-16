Зеленський доручив Шмигалю терміново обговорити з прем’єром Польщі Туском ситуацію на кордоні

Президент України Володимир Зеленський доручив в прем’єр-міністру Денису Шмигалю терміново розпочати переговори з польським прем’єром Дональдом Туском щодо ситуації на кордоні двох країн.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 15 лютого.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними", – наголосив голова держави.

За його словами, сторони мають захищати добросусідство та солідарність, які "змінюють історію всієї Європи на краще".

"І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас", – підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що польські фермери, які протестують поблизу кордону з Україною, висипали частину зерна з трьох українських вантажівок. Правоохоронці розслідують інцидент.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу