У чергах на кордоні з Польщею на в’їзд в Україну зібралося понад 3 тисячі вантажівок

Станом на ранок 16 лютого, польські протестувальники заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, у чергах до них стоять 1400 вантажівок.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів". У чергах по той бік кордону сукупно на всіх цих напрямках стоять 1400 вантажівок, найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Найменша кількість вантажівок навпроти пунктів "Устилуг" та "Угринів", – сказав Демченко.

За його словами, водії і перевізники намагаються перетнути кордон у тих пунктах, де це можливо. "Один – це пункт пропуску "Краківець", і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1750 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею", – сказав він.

Демченко повідомив, що черги збільшуються, а кількість перетину кордону залишається малою. Зокрема, у напрямку ПП "Ягодин" за минулу добу кордон перетнули тільки 145 вантажівок в обох напрямках.

"Але гірша ситуація по пункту "Шегині", бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу. За минулу добу це було 45 вантажівок", – сказав речник ДПСУ.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу