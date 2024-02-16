Гетманцев повідомив про поступове "відбілювання" зарплат у бізнесі

Упродовж 2023 року був помітний тренд на відбілювання зарплат серед бізнесу. Це принесло бюджету додаткові 2,3 млрд грн.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Одним з помітних трендів 2023 року є відбілювання заробітних плат. Примітно, що бізнес це робить самостійно на випередження тих негативних наслідків, які зарплати в конвертах тягнуть. Маємо перші результати", – зазначив він.

Так, за його даними, у першому кварталі минулого року 31,6 тисячі суб’єктів господарювання нарахували та сплатили податку на доходи фізосіб та єдиний соціальний внесок з зарплат менших, ніж середні заробітні плати по регіону.

Утім, уже в червні-жовтні 2023 року 19,6 тисячі компаній підвищили зарплату, а 3 тисячі – підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону.

За словами Гетманцева, це дало змогу додатково отримати 2,29 млрд грн ПДФО.

"При цьому тренд на відбілення зарплат висхідний. Дякую бізнесу за відповідальну позицію і нагадую, що рівень зарплат, вищий ніж середній по галузі – є одним з основних критеріїв, що визначають позитивну податкову історію платника", – додав нардеп.

Раніше у Міністерстві економіки повідохмили, що торік з "тіні" вивели понад 200 тисяч працівників.