Альтернатива польському кордону: Дунайське пароплавство починає формувати контейнерні каравани
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Українські експортери та перевізники знову стикаються із блокуванням пунктів пропуску на західному кордоні. Альтернативний логістичний маршрут з України в ЄС - річкові перевезення Дунаєм", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що УДП пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.
Крім перевезення, компанія також забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.
Держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.
Наразі в експлуатації компанії перебуває 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж. "Тож, ресурсів і можливостей, щоб перехопити потік контейнерів з автотранспорту, у компанії достатньо", – додали в міністерстві.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу