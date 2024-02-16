ТЕС на Дніпропетровщині відновила роботу після атаки "шахедів" 13 лютого

Теплоелектростанція на Дніпропетровщині, яка постраждала внаслідок атаки російських "шахедів" в ніч на 13 лютого, відновила роботу.

Про це повідомляє оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго".

Водночас на сході ворог завдав артилерійського удару по території однієї з теплових електростанцій, пошкоджено обладнання, постраждалих немає. У пресслужбі ДТЕК підтвердили, що російські окупанти обстріляли прифронтову теплоелектростанцію, що входить до складу холдингу. Внаслідок обстрілу пошкоджене обладання станції.

Загалом електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, зараз вистачає для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується, додали в "Укренерго".

Водночас споживання електроенергії поступово збільшується через невелике похолодання (2,6°C 15 лютого проти 0,3°C 16 лютого).

Разом із тим сьогодні заплановано експорт електроенергії в нічні та денні години в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 1 985 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 206 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 2 870 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 600 МВт.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 13 лютого одна з теплових електростанцій на Дніпропетровщині припинила роботу. Через це чотири сотні будинків у Дніпрі залишилися без опалення та водопостачання.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповідав, що в електростанцію влучило багато дронів, пошкодивши критичне великогабаритне обладнання. Він оцінював терміни повноцінного відновлення роботи електростанції у "тижні або навіть місяці".