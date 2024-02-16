Гетманцев оцінив втрати держбюджету через блокаду кордону у 7,7 мільярда гривень на місяць

Унаслідок блокування руху вантажівок на пунктах пропуску на кордоні з Польщею український бюджет може недоотримати 7,7 млрд грн.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Багато хто запитує про втрати бюджету від чергового акту блокування польського кордону. Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 млрд грн надходжень. Відповідно митниця план на цю суму недовиконає", – зазначив він.

За словами нардепа, такі втрати будуть дуже відчутними для бюджету, "особливо у лютому".

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу