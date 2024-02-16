Бронювання від мобілізації за 20 тисяч на місяць: У "Слузі народу" розповіли подробиці

У Верховній Раді пропонують дозволити бізнесу забронювати співробітників від мобілізації, доплачуючи за кожного з них близько 20 тисяч гривень на місяць. Цей механізм може збільшити надходження до держбюджету на 200-500 мільярдів гривень.

Про це народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів у інтерв'ю Укрінформу.

"Суть полягає в тому, щоби будь-яке підприємство або фізична особа-підприємець могла подати на бронювання співробітника, заплативши за нього щомісячно фіксовану суму у вигляді мінімальної заробітної плати військовослужбовця. На сьогодні це близько 20 тисяч гривень. Це добровільний додатковий військовий збір. Це право обрати, кого саме ти можеш бронювати", – сказав Наталуха.

За його словами, запровадження такої схеми бронювання може додатково принести до держбюджету від 203 млрд до 520 мільярдів гривень, у випадку якщо бізнес забронює 0,7-1,5 мільйона працівників.

На думку голови Комітету, такий підхід до бронювання дозволить вирішити одразу кілька проблем: залежності України від зовнішнього фінансування, цільового використання зібраних коштів для потреб ЗСУ, а також стабільності роботи бізнесу в умовах посилення мобілізації.

"Модель збільшення військового внеску, військового збору добровільно за конкретного працівника дає змогу фактично не зважати на зовнішній фактор. Хто буде президентом США, який настрій буде у Орбана – ми завдяки власному українському бізнесу почнемо акумулювати додаткові фінансові ресурси для того, щоб забезпечувати військо", – наголосив нардеп.

На думку Наталухи, такий підхід до бронювання є справедливим, оскільки він не передбачає прив’язки до розміру зарплати працівника, на відміну від моделі бронювання, яку пропонує Офіс президента.

"Будь-який робітник незалежно від суми, яку він отримує, має право претендувати на цю бронь. Ми намагаємося зробити це максимально справедливим. Тепер військові забирають тих людей, яких вони просто можуть знайти за списком. І дуже часто це призводить до того, що підприємства просто стають і припиняють роботу або довго стагнують, шукаючи якусь заміну. Ми пропонуємо державі вийти з цього процесу і давати самим колективам визначатися, хто буде заброньований", – пояснив Наталуха.

Він додав, що наразі відповідного законопроєкту ще немає.

"Ми не впевнені, що це має йти через законопроєкт, можливо, на рівні Кабміну це можна зробити, на рівні рішення уряду, це раз. Два – ми теж не хочемо цією моделлю зірвати мобілізацію. Тобто ми ведемо діалог з Міністерством оборони, Генштабом", – додав Наталуха.

Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?

Як повідомлялося, наразі Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.