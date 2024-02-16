Справа "нафтопродуктів Курченка": Суд арештував другого підозрюваного, але з меншою у 40 разів заставою

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у так званій справі "нафтопродуктів Курченка" у вигляді тримання з альтернативою внесення застави у розмірі понад 9 млн грн.

Таке рішення суд ухвалив 15 лютого, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

САП не уточнює прізвища підозрюваного, зазначаючи, що йдеться про колишнього заступника директора державного підприємства, якого слідство вважає одним із співвиконавців злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

Як повідомлялося, 13 лютого ВАКС обрав запобіжний захід для ще одного підозрюваного у цій справі – бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 363 мільйони гривень. Прокурор САП просив заарештувати Тищенка з альтернативою внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Кого підозрюють у справі "нафтопродуктів Курченка"?

12 лютого СБУ та НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та чотирьом спільникам у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн арештованих державою "нафтопродуктів Курченка".

За версією слідства, група компаній "СЄПЕК" Сергія Курченка ввозила в Україну нафтопродукти за схемою обірваного транзиту, щоб не сплачувати податки. Ці нафтопродукти зберігалися на Одеському НПЗ, в цистернах в Одесі, Херсонській нафтоперевалці і на нафтобазі в Василькові Київської області. Вони були арештовані за рішенням суду у 2014 році.

Слідство вважає, що у Тищенка виник умисел на заволодіння цими нафтопродуктами Курченка, для чого він вступив у змову з Сергієм Пашинським, який на той час виконував обов'язки голови Адміністрації президента. Зрештою, за рішенням суду арештовані нафтопродукти передали держпідприємству "Укртранснафтопродукт", яке продало їх фірмі "Укройлпродукт" з групи компаній "Фактор", яку контролював Тищенко.

За версією слідства, паливо продали "Укройлпродукту" за заниженою вартістю, а отримані кошти нібито вивели через ТОВ "Ітанік стронг", ТОВ "Трейд інвест компані" та інші компанії, підконтрольні Тищенку.

При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" мало рахунок у банку "Фортуна", який належав матері Тищенка. Саме через цей рахунок була здійснена оплата за нафтопродукти, яку потім нібито вивели на підконтрольні Тищенку структури, вважають прокурори. Сам банк у подальшому був ліквідований. Таким чином, дії Тищенка та інших підозрюваних завдали державі понад 967 млн грн шкоди, вважає слідство.

При цьому держпідприємство "Укртранснафтопродукт" визнавало, що мало на рахунках у банку "Фортуна" щонайменше 162,9 млн грн, які втратило внаслідок визнання його неплатоспроможним.

Сам Пашинський висунуті правоохоронцями звинувачення відкидає. Він припустив, що підозра у справі 10-річної давності може бути пов'язана з тиском на "Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України", яку він очолює.