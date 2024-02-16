Курс рубля обвалився після новини про смерть Навального
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Курс російського рубля оновив багатотижневі мінімуми на тлі новин про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це пише The Moscow Times із посиланнями на Московську біржу.
Зазначається, що у парах з євро та юанем були досягнуті мінімуми з 9 січня, 99,85 рубля та 12,81 рубля відповідно, а щодо долара – позначка у 93 рублі стала найгіршою з 4 січня.
Як зазначають росЗМІ, минулого тижня долар підіймався ще вище – до 93,5 рубля. Але у Мосбіржі заявили, що це була технічна помилка, тож показники згодом були скориговані.
Нагадаємо, 14 лютого Московська біржа другий день поспіль зупиняла торги через проблеми з серверами.