Німеччина виділить понад 7 мільярдів євро на військову допомогу Україні

Німеччина планує найближчим часом виділити Україні новий пакет військової допомоги на 1,1 млрд євро, запланований на 2024 рік обсяг такої допомоги складе 7,1 мільярда євро.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні після підписання безпекової угоди між двома країнами, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги обсягом 1,1 млрд євро. Йдеться про 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч боєприпасів, дві системи ППО Skynex та ракети для IRIS-T", – сказав він.

Шольц додав, що загалом Німеччина виділила чи взяла на себе зобов’язання щодо військової допомоги Україні на суму 28 млрд євро і є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні.

Як повідомило згодом Міністерство оборони Німеччини, у п'ятницю федеральний уряд підготував черговий пакет військової підтримки України на 1,13 млрд євро.

Він охоплює 18 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen-2000 (буде поставлено у 2026-2027 роках, включно з навчанням, запасними частинами та боєприпасами, на додачу до вже запланованих 14), 18 колісних гаубиць RCH 155 (буде поставлено у 2025-2027 роках на додачу до запланованих 18), 120 тис. пострілів артилерійських боєприпасів калібру 122 мм (буде поставлено цього року), другий зенітно-ракетний комплекс SkyNex (буде поставлено 2025 року), ще 100 ракет IRIS-T SLS (на додачу до раніше запланованих).

"Наша безпекова угода з Україною є історичною. Вперше у своїй історії Федеративна Республіка відіграє роль держави-гаранта. Сьогоднішнє підписання є явною ознакою того, що Німеччина виконує свої збільшені зобов'язання у сфері політики безпеки в Європі. Наш "мюнхенський пакет" вартістю понад 1 млрд євро підтверджує нашу постійну військову підтримку України та свідчить, що ми виконуємо свою обіцянку постійно підтримувати наших українських партнерів у їхній боротьбі проти російської агресії", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як повідомлялося, на початку лютого у Німеччині схвалили бюджет із 8 млрд євро на зброю для України.