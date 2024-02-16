Німеччина виділить понад 7 мільярдів євро на військову допомогу Україні
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні після підписання безпекової угоди між двома країнами, передає Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги обсягом 1,1 млрд євро. Йдеться про 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч боєприпасів, дві системи ППО Skynex та ракети для IRIS-T", – сказав він.
Шольц додав, що загалом Німеччина виділила чи взяла на себе зобов’язання щодо військової допомоги Україні на суму 28 млрд євро і є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні.
Як повідомило згодом Міністерство оборони Німеччини, у п'ятницю федеральний уряд підготував черговий пакет військової підтримки України на 1,13 млрд євро.
Він охоплює 18 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen-2000 (буде поставлено у 2026-2027 роках, включно з навчанням, запасними частинами та боєприпасами, на додачу до вже запланованих 14), 18 колісних гаубиць RCH 155 (буде поставлено у 2025-2027 роках на додачу до запланованих 18), 120 тис. пострілів артилерійських боєприпасів калібру 122 мм (буде поставлено цього року), другий зенітно-ракетний комплекс SkyNex (буде поставлено 2025 року), ще 100 ракет IRIS-T SLS (на додачу до раніше запланованих).
"Наша безпекова угода з Україною є історичною. Вперше у своїй історії Федеративна Республіка відіграє роль держави-гаранта. Сьогоднішнє підписання є явною ознакою того, що Німеччина виконує свої збільшені зобов'язання у сфері політики безпеки в Європі. Наш "мюнхенський пакет" вартістю понад 1 млрд євро підтверджує нашу постійну військову підтримку України та свідчить, що ми виконуємо свою обіцянку постійно підтримувати наших українських партнерів у їхній боротьбі проти російської агресії", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Як повідомлялося, на початку лютого у Німеччині схвалили бюджет із 8 млрд євро на зброю для України.