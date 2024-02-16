Шмигаль назвав 10 пріоритетів уряду на 2024 рік
1 53316
Кабінет Міністрів затвердив план дій уряду на 2024 рік, у його фокусі – 10 основних пріоритетів.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю, 16 лютого.
"Сьогодні ми затверджуємо План дій уряду на 2024 рік. Це майже 450 завдань – законопроекти, програми, постанови", – сказав прем’єр.
За його словами, в основі затвердженого документа – 10 основних пріоритетів:
- обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Програма "Український щит";
- європейська інтеграція України;
- відбудова зруйнованого;
- нова ветеранська політика;
- освіта для успішної країни;
- реформа соціальної сфери. Соціальний перехід;
- стійка економіка;
- побудова ефективної цифрової держави;
- енергетична незалежність;
- сучасна доступна медицина.
"Кожен пункт Плану дій Уряду на 2024 рік – це крок до того, як наблизити перемогу. Як сформувати сильну, успішну, європейську країну", – додав Шмигаль.