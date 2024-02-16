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Шмигаль назвав 10 пріоритетів уряду на 2024 рік

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Кабмін затвердив план дій
Кабінет Міністрів затвердив план дій уряду на 2024 рік, у його фокусі – 10 основних пріоритетів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю, 16 лютого.

"Сьогодні ми затверджуємо План дій уряду на 2024 рік. Це майже 450 завдань – законопроекти, програми, постанови", – сказав прем’єр.

За його словами, в основі затвердженого документа – 10 основних пріоритетів:

  1. обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Програма "Український щит";
  2. європейська інтеграція України;
  3. відбудова зруйнованого;
  4. нова ветеранська політика;
  5. освіта для успішної країни;
  6. реформа соціальної сфери. Соціальний перехід;
  7. стійка економіка;
  8. побудова ефективної цифрової держави;
  9. енергетична незалежність;
  10. сучасна доступна медицина.

"Кожен пункт Плану дій Уряду на 2024 рік – це крок до того, як наблизити перемогу. Як сформувати сильну, успішну, європейську країну", – додав Шмигаль.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ооо...
    ну, це ж інша справа! нарешті, новаторська програма розвитку.

    тепер моє бачення нашого майбутнього:
    1. земля це планета.
    2. сонце це зірка.
    3 земля крутиться навколо сонця.
    4. світло ділиться на сім основних спектральних кольорів.
    5. в годині 60 хвилин.
    6. річки течуть в озера, моря та океани.
    7. хворіти, це погано.
    8. вода має три стани.
  • володимир омельянов
    Таке враження що Шмигаль це декоративна фігура і від його рішень нічого незалежить ,живемо в офісопрезиденській країні.
  • Serhiy Tokolov
    "Кожен пункт Плану дій Уряду на 2024 рік - це крок до того, як наблизити перемогу",-

    Яку "вашу перемогу"?
    Над здоровим глуздом?
    У "вашому" ж випадку бідність вже переможено.
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