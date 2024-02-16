Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні знижується щодо долара США, за тиждень американська валюта подорожчала на 40 копійок.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 19 лютого, на рівні 37,9719 грн/$, порівняно із 37,9484 грн/$ у п'ятницю.

Водночас курс гривні до євро знизився до 40,8919 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.