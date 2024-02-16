Експорт феросплавів з України впав у 240 разів після зупинки заводів Коломойського

Експорт феросплавів з України у січні 2024 року у натуральному вираженні впав на 99,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 235 тонн з 55 900 тонн.

У грошовому вираженні експорт феросплавів зменшився на 98,3% – до $862 з $51,57 млн у січні минулого року, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Державної митної служби (ДМС).

Основний експорт феросплавів з України у січні здійснювався до Польщі (71,35% обсягу у грошовому вираженні), Узбекистану (13,11%) і Словаччини (11,14%).

Водночас імпорт феросплавів в Україну зріс у січні у 18 разів – до 7,02 тис. тонн, порівняно із 402 тоннами за січень 2023 року. У грошовому вираженні імпорт зріс у 7,7 раза – до $12,76 млн із $1,66 млн.

Імпорт здійснювалося переважно з Польщі (58,01%), Нідерландів (9,50%) та Індії (8,43%).

Чому впав експорт феросплавів?

Як повідомлялося, у листопаді минулого року найбільші феросплавні заводи в Україні, які контролює група "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів, зупинили роботу. Серед офіційних причин підприємства вказували пошкодження внаслідок обстрілів та високі ціни на електроенергію у зимовий період.

Водночас за даними Telegram-каналу "Монополіст", олігарх Ігор Коломойський шантажує владу, незважаючи на перебування в ізоляторі тимчасового тримання СБУ: нібито, він дає вказівки своїм підлеглим для вибудовування переговорної позиції з Офісом президента.

Нагадаємо, Україна у 2023 році зменшила експорт феросплавів у натуральному вираженні на 1,5% порівняно з 2022 роком – до 344,17 тис. тонн, у грошовому вираженні він впав на 47,2% – до $297,6 млн.

У 2022 році Україна зменшила експорт феросплавів у натуральному вираженні на 47,7% порівняно з попереднім роком – до 349,56 тис. тонн, а у грошовому вираженні – на 46%, до $564,14 млн.