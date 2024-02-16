Світовий банк оцінив потреби бізнесу в Україні на швидке відновлення у $5,8 мільярда

Потреби українського приватного сектору на 2024 рік тільки в частині промисловості та комерції складають $5,8 млрд. При цьому частина джерел фінансування вже є доступною для бізнесу.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, коментуючи Результати дослідження Світового банку про збитки та потреби України на відновлення.

"Відновлення приватного сектору є ключовим пріоритетом для Уряду України. Лише у 2024 році потреби промисловості і комерції в інвестиціях становлять $4,2 млрд, а робочого капіталу – $1,6 млрд, тобто разом – $5,8 млрд. Це загальна потреба у фінансуванні сектору, яку ми з міжнародними партнерами маємо намір забезпечити", – сказала Свириденко.

Основні напрямки фінансування, які уряд, донори та міжнародні фінансові організації забезпечать поточного року:

гранти для відновлення та модернізацію бізнесу,

часткова компенсація відсоткових ставок за програмою доступних кредитів 5-7-9%,

підтримка українських експортерів через Експортно-кредитне агентство,

програми страхування воєнних ризиків,

стимули для інвестицій в приватний сектор,

фінансування капітальних інвестицій та оновлення обладнання вітчизняних підприємств, що постраждали внаслідок війни.

"У Звіті передбачено щонайменше $1,6 млрд на фінансування інвестицій і важливо, щоб інструменти їх отримання були доступними для компаній, як через банківську систему, корпоративне фінансування, так і через проектне фінансування", – підсумувала Свириденко.