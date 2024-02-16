Російський бізнес змусять доплатити 18 мільярдів рублів за електроенергію для окупованих територій

Промислові споживачі електроенергії у європейській частині Росії та на Уралі у 2024 році доплатять 18 мільярдів рублів за постачання електроенергії для окупованих територій України за пільговими цінами.

Доплату оформили шляхом встановлення спецнадбавки до ціни потужність АЕС у вигляді 128 220 рублів за 1 МВт на місяць, пише російський "Коммерсант" із посиланням на розпорядження уряду РФ від 5 лютого.

Ці кошти потрібні для відшкодування половини недоотриманих структурами "Росенергоатому" доходів внаслідок постачання електроенергії на окуповані території України (за винятком Криму) за пільговими цінами, які оцінюють у 2024 році 36 млрд рублів.

Решту 18 млрд рублів російський уряд має профінансувати з федерального бюджету, однак зараз коштів на це у ньому немає, визнають джерела видання. За їх словами, поки що у федеральному бюджеті на 2024 рік на ці цілі передбачено лише 3 млрд рублів.

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За оцінками співрозмовників видання, нова надбавка збільшить платіж за потужність для промисловості в європейській частині Росії та на Уралі приблизно на 2,5% – до 712 млрд рублів.

На оптовому енергоринку Росії вже є спецнадбавки для субсидування цін на електроенергію у Калінінградській області та на ізольованих територіях Далекого Сходу, а також за будівництво електростанцій в окупованому Криму.