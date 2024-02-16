"Радянський спадок": У "Слузі народу" анонсували зміни до системи соцвиплат через нестачу коштів

Система соціальної допомоги в Україні є частиною "радянського спадку" і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни.

Про це народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів у інтерв'ю Укрінформу.

"Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але обсяг їх... напевно має бути скорочений. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років", – сказав Наталуха.

Водночас він визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.

"Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна – це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Перше, що нам розкажуть з вами, – що ми діємо неконституційно, забираючи соціальні права громадян", – сказав Наталуха.

Як влада планує змінити систему соцвиплат?

Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат... Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.