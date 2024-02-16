"Приватбанк" попередив про тимчасову зупинку платежів в ніч на суботу

В ніч на 17 лютого клієнти "Приватбанку" не зможуть проводити операції з картками з 00:05 і до 04:05 години ранку.

У цей час також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали, повідомили у "Приватбанку".

У пресслужбі банку перерву у роботі сервісів пояснили проведенням планових регламентних робіт процесингового центру, які покликані збільшити можливості та безпеку обробки операцій із платіжними картками.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", – закликають в банку.

Як повідомлялося, "Приватбанк" вже зупиняв роботу своїх сервісів на чотири години в ніч на 11 лютого. Тоді не працюва додаток та web-версія "Приват24".