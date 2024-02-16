Польща хоче обмежити імпорт української малини

Польща продовжує наполягати на запровадженні квот на чутливі товари з України, серед яких – українська малина.

Як пише Rzeczpospolita, польський міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський пояснив, що торік з України завезли стільки замороженої малини, що можна взагалі її не вирощувати, передає LIGA.net.

"Ми пропонуємо квоти на чутливі товари: цукор, м'ясо птиці, м'які фрукти, заморожені продукти. Торік надійшло стільки замороженої малини, що наступного року нам не потрібно буде нічого виробляти. Ось у чому проблема. Напевно, якщо йдеться про малину, ми не будемо її пускати", – сказав Сєкерський.

Він висловив сподівання, що до кінця березня квоти вдасться встановити.

Міністр додав, що переговори з Україною приємні, але поскаржився, що українці вимагають особливого ставлення.

"Ми перебуваємо в особливій ситуації, тому потрібно підходити до питання по-іншому", – описав він позицію України.

За даними sad.pl, у 2023 році Польща імпортувала 33 тис. тонн замороженої малини, що становить приблизно половину річного виробництва країни. Частка України в загальному імпорті наближається до 75%, хоча раніше основним постачальником була Сербія.

Детальніше про те, що імпортує Польща в Україну, читайте в матеріалі БізнесЦензор "Найбільший імпортер з ЄС: які продукти Польща постачає в Україну".