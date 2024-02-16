Уряд намагається відновити довіру кредиторів до українського бізнесу, – експерт

Рішення Кабінету Міністрів рекомендувати Національному банку України (НБУ) дозволити бізнесу купувати валюту для розрахунків із західними кредиторами допоможе українським компаніям уникнути дефолту і зберегти довіру партнерів.

Про це експерт, засновник Gaiday.сom Сергій Гайдай написав у Facebook.

"Логіка тут проста – дати можливість українському бізнесу обслуговувати західні кредити, щоб в першу чергу вони і вся країна могли залучати західне фінансування. Без західного капіталу наше існування зараз, а в подальшому і відбудова, і розвиток – неможливі. А без обслуговування існуючих кредитів, ніхто не дасть нових. Тому це рішення – win-win, вітаю!", – написав Гайдай.

Він нагадав, що раніше такий механізм був задіяний для державних компаній, які залучали західні кредити, і він показав себе як ефективний.

"Далі рішення за Національним банком, керівництво якого повинно розуміти важливість довіри західних фінансових інституцій до України", – переконаний експерт.

Як повідомлялося, раніше Кабмін звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків із західними кредиторами. До списку компаній, яким планується дозволити продаж валюти, увійшли "Vodafone Україна", "Інтерпайп", Kernel, ДТЕК та холдингу "Метінвест".