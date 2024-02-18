Цьогоріч модернізують та реконструюють 100 лікарень

Кабінет Міністрів України цього року розпочне проєкти реконструкції та модернізації не менш як 100 лікарень та планує створення не менше 30 центрів ментального здоров’я в кластерних лікарнях.

"Продовжуємо медичну реформу. Реабілітація та психологічна допомога – це нові акценти. Плануємо створення не менше 30 центрів ментального здоров'я в кластерних лікарнях. Розпочнемо проєкти реконструкції та модернізації не менше 100 наших лікарень", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що видатки на охорону здоров'я загалом становитимуть 239 млрд грн, що на 31 млрд грн більше, ніж минулого року.

Раніше повідомлялося, що відновлення зруйнованих росіянами медичних закладів оцінили у $16 млрд.