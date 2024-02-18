180 країн домовились про посилення боротьби з тютюнопалінням, Україна – серед них

Делегати з більш ніж 180 країн, 4 міжурядових та 18 неурядових організацій представили прогрес своїх країн та домовилися про продовження на п’ять років терміну реалізації Глобальної стратегії з прискорення боротьби проти тютюнопаління.

Про це йшла мова під час 10 Конференції Сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, йдеться в повідомленні Міністерста охорони здоров'я.

Цьогорічна Конференція Сторін присвячена обговоренню подальшої боротьби з тютюнокурінням у контексті досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Зокрема, обмеження транскордонної реклами та спонсорства тютюнових виробів, захист навколишнього середовища від наслідків вживання тютюну та маркування тютюну.

"Питання контролю продажу, рекламних обмежень, створення сервісів і послуг допомоги курцям в системі охорони здоров'я та законодавчі зміни, які сприятимуть зниженню кількості потенційних курців, – пріоритетні для нашої країни та збігаються з Глобальними цілями", – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Згідно з представленими звітами, щорічно у світі викидається 4,5 трнлн сигаретних недопалків, це 1,69 мільярда фунтів токсичного сміття, що містить пластик. За певних умов – наприклад, під впливом сонячного світла і вологи, – сигаретні фільтри розпадаються на більш дрібні пластикові шматочки, внаслідок чого з них вимиваються деякі з 7 тис. хімічних речовин, що містяться в одній сигареті.

Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ) – міжнародний договір, укладений 2003 року з метою допомогти подолати епідемію тютюнокуріння у світі. Україна ратифікувала РКБТ ВООЗ у 2006 році.