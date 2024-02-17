Франція упродовж року виділить України 3 мільярди євро військової допомоги

Упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 млрд євро військової допомоги.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Парижі, передає Радо Свобода.

"У межах угоди Франція має внести 6 млрд євро на військові потреби на період 2022-2024 років. Ця допомога повинна допомогти Україні посилити обороноспроможність", – сказав він.

За його словами, Франція і надалі допомагатиме в контексті надання військової техніки, співпраці оборонних промисловостей країн, навчання та розвідки.

Макрон каже, що Франція готова робити більше, "порушуючи певні звички і навіть певний комфорт визначеності".

Президент Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про пакет у 3 млрд євро від Франції на 2024 рік.

"Три мільярди євро на цей рік – це значний результат. Я хочу особисто подякувати за це", – сказав він.

"Сьогодні ще один важливий оборонний пакет. Саме такий, який потрібен. Снаряди для артилерії, гармати, ефективні системи Cesar, додаткове посилення ППО. Це гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції, скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів. Франція дійсно нам допомагає", – додав голова української держави.

Як відомо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.