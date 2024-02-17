Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень на $120 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня зріс до $322,3 млн з $200,4 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Відповідно до них, такий результат забезпечений за рахунок збільшення продажу валюти з $201,2 млн до $322,6 млн, тоді як купівля залишилася мізерною і навіть знизилася з $0,8 млн до $0,3 млн.



Офіційний курс за минулий тиждень послабився з 37,6234 грн/$1 до $37,9719 грн/$1. На готівковому ринку за тиждень долар подорожчав із 38,20 грн/$1 до $38,44 грн/$1.

Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні.

У грудні Міністерство фінансів залучило $5 млрд зовнішнього фінансування, що забезпечило зростання міжнародних резервів на 4,4% – до $40,5 млрд, що є другим в історії показником після липня 2023 року.