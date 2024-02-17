Україна може заборонити імпорт польської агропродукції, – ЗМІ

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Про це пише Forbes із посиланням на співрозмовників в уряді.

"Хотілося б уникнути цього, ми зараз у найнижчій точці, і якщо так піде і надалі, то це доведеться зробити", – каже урядовець на умовах анонімності через чутливість питання.

"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати", – підтвердив такі ідеї міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

За його словам, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. Надавати більше деталей Сольський відмовився. "Це тонка тема, поки коментувати нічого", – пояснив він.

Як повідомили виданню в Мінагрополітики Польщі, 16 лютого Сольський провів зустріч із міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським. Але надати подробиці у польському відомстві відмовилися.

Керівництво України поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів, уточнює співрозмовник Forbes в українському уряді.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу