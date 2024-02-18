Данія передасть Україні всю свою артилерію та боєприпаси

Данія передасть Україні свою артилерію та боєприпаси.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, виступаючи під час Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає Інтерфакс-Україна.

"Незалежно від того, що відбувається в США, висновки треба робити зараз. Ми повинні бути в змозі захищати себе. Щоб це зробити, ми маємо передати Україні те, що їм потрібно зараз. Я думаю, дуже важливо, звичайно, говорити про довгострокову перспективу. Але Україна нас просить боприпаси – зараз, артилерію – зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не тільки виробництва. Тому що в нас є боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо, і ми маємо їх передати Україні", – сказала прем'єрка.

За її словами, якщо Росія не хоче миру, то європейські країни "мають себе захищати".

"Незалежно від того, що буде в США, відповідальність за Європу має нести Європа", – наголосила Фредеріксен.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині почалося будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості Німеччини з виробництва артилерійських снарядів, зокрема для України.