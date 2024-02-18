Найменший в Україні банк припинить діяльність. Його хотіла купити "Укрпошта"

"Альпарі Банк" припиняє банківську діяльність, план припинення вже схвалений Національним банком України.

"12 грудня 2023 року єдиний акціонер АТ "Альпарі Банк" прийняв рішення №6/2023 припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердити план припинення. План припинення здійснення банківської діяльності АТ "Альпарі Банк" погоджений рішенням НБУ №495-рш від 28 грудня 2023 року", – сказано в заяві банку.

"Альпарі" є найменшим банком в Україні, станом на 1 січня 2024 року обсяг його чистих активів становив 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи). У банку було 6 176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку, зазначає ЕП.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

Як повідомлялося, "Альпарі Банк" планувала купити державна "Укрпошта", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл.

За даними ЗМІ, "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі АТ "Альпарі банк" за 260 млн грн. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури також погодили відповідну угоду, але проти виступив НБУ. Регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю банку "Альпарі" без прийняття рішення 29 травня 2023 року.