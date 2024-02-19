Запуск електронного нотаріату планується вже навесні, – Федоров

Перші послуги електронного нотаріату мають з’явитися вже цієї весни.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Ми запускаємо електронний нотаріат, і вже цієї весни будуть перші послуги. Коли він запуститься комплексно, тоді люди, що перебувають за кордоном, зможуть оформлювати довіреності", – сказав Федоров.

Крім того, команда "Дії" працює над сервісом, який дозволяв би оцінювати державні послуги, які українці отримали офлайн.

"Тоді ми побачимо в режимі реального часу, як люди оцінюють ті чи інші центри надання послуг, чи представництва урядових інституцій. Ми будемо виводити щоквартальний рейтинг найкращих і найгірших і приймати кадрові рішення", – анонсував міністр.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення відкрити код мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн.