Російські хакери атакували низку українських медіа, – Держспецзв’язку

У неділю, 18 лютого, російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Зазначається, що до Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, звернулися представники "Української правди", Liga.net, "Апострофу" та "Телеграфу".

Фахівці відомства проводять дослідження вказаного інциденту.

CERT-UA закликає у разі підозри щодо атаки одразу звертатися до фахівців команди.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що невідомі зламали сайт й опублікували там фейкову новину про нібито "розгром" елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області.