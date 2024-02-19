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Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі, але продовжили встановлювати рекорди

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Упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році (рекордні 34,38 млрд грн).

Про це свідчать дані з платформи United 24, фонду "Повернись живим" та Фонду Притули, передає Опендатабот.

Водночас зазначається, що донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ.

Скільки українці задонатили 2023 році

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже дві третини із загальної суми – 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень 2023-го – 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на п’яти напрямках:

  • потреби ЗСУ – 10,81 млрд грн (90%);
  • охорона здоров’я – 0,76 млрд грн (6%);
  • відновлення зруйнованого майна та інфраструктури – 0,25 млрд грн (2%);
  • гуманітарне розмінування – 0,13 млрд грн (1%);
  • потреби освіти та науки – 0,12 млрд грн (1%).

Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік – 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% – 4,53 млрд грн.

Загалом 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні – 0,31 млрд грн.

Водночас, як повідомлялося, через monobank українці торік задонатили втричі більше, ніж у 2022 році.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Багато хто донатить не фондам, а волонтерам, яким довіряє і які на відміну від розрекламованих фондів, забезпечують військових всім, від екіпірування, сокир та лопат ( якими зеленський із шмигалем не хочуть забезпечити ЗСУ для облаштування позицій ) до дронів та машин.
  • Alexei Alex
    Спочатку ти донатиш, керівництво все роспи...здило. ще донатиш. Знову те ж саме. Потім гроші закінчуються. Паралельно закінчуються ті, хто допомагає. А в тилу й досі тисячами сидять 30-річні підполковники
    Про решту, які жеруть шашлик та рибалять, та ще й викладають це у мережі, я взагалі мовчу. А захищають їх усіх чомусь Івани та Васьки електрики та слюсарі, які відродясь зброї в руках не тимали
  • Narmacil IV
    Донатити повинна держава, а не бідняки.
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