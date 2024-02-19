Шмигаль закликав японський бізнес стати частиною "українського економічного дива"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною українського економічного дива.

Про це він повідомив під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо за участі прем’єра Японії Фуміо Кішіди.

"Уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі. Для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво", – наголосив голова українського уряду.

Під час конференції Шмигаль розповів про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз:

Енергетика . Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.

. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика. Аграрний сектор . Завдяки японським технологіям та інвестиціям Україна може реалізувати проєкти у сфері виробництва добрив та food production.

. Завдяки японським технологіям та інвестиціям Україна може реалізувати проєкти у сфері виробництва добрив та food production. Інфраструктура . Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.

. Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст. Автомобілебудування . Прем'єр запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.

. Прем'єр запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні. Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.

У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС. ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

Під час конференції представники урядів України та Японії підписали 56 документів.