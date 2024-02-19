Українські прикордонники поки не мають даних про повну блокаду кордону з Польщею з 20 лютого

Українські прикордонники поки не отримували інформацію від польської сторони щодо повного блокування кордону з 20 лютого.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі єдиного телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані інші напрямки. Загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент заблоковані або рух значно ускладнений. Серед них чотири найбільші пункти пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн", – сказав він.

Речник уточнив, що три напрямки, які залишаються, мають свої особливості: десь можуть перетинати кордон лише порожні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, інші – для руху менших вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу