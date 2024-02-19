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Українські перевізники анонсували новий протест на кордоні з Польщею. Він триватиме до середини березня

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кордон
Українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею – "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" – у відповідь на блокування кордону польськими фермерами.

Про це повідомив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" (МАПУ) Володимир Михалевич, передає Укрінформ.

"Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті – підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану.

Ситуацію з блокуванням ще до цього часу не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому ми вимушені вдаватися до таких дій", – зазначив Михалевич.

За його словами, мирна акція розпочнеться 20 лютого 2024 року о 12:00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині".

ГО "МАПУ" забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

Акція триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Smartvova
    Валера, ти дурень. Якщо ростуть ціни, то будь ласка купляйте укр зерно і не будуть рости ціни. Своїх зажертих фермерів приструніть. Звикли брати дотації і нічого не робити конкурентного. А тепер розказують казки про олігархів. А з перевізниками така ж історія- як тільки є конкуренція, яку поляки не стягують, починаються розмови про олігархів. Яка ім різниця, чи є в нас олігархи чи нема? чи вони за нас переживають?
  • Smartvova
    а для чого нам відмовлятися від безвізу? ідіотське рішення...... Поляки навіть не можуть нічого зробити з тими фірмами, які купляли укр продукцію, бо все в межах норми і законів самої польщі. але тут приходять, такі як ти і починають розказувати, що через кордон возять контрабас і треба когось вішати. причому, вішати чомусь пропонується саме укр митників. напрвда Бог карає через те, що забирає мізки.
  • Smartvova
    Якраз не суверенна! поляки в ЄС і відповідно існує ЄДИНА митна політика. Не можна так, що тут вигідно- роблю, а там невигідно- не роблю. Не подобається політика ЄС, завжди маєш право на вихід піти.
    те, що в них земля погана, то це їхні проблеми. В кожної держави свої переваги. у нас земля, у них сусіди кращі і тд.
    ми нікуди не влізали, нам ЄС дозволив торгувати без мит. так само, як поляки впарюють нам свою дотовану молочку. наші виробники молоа теж не в захваті.
    Про екологічний контроль повна маячня, з ним якраз проблем нема. їх санітарна служба пропускала і пропускає все, їх переробники брали і беруть нашу продукцію. Частина взагалі на експорт далі йде транзитом. Ніхто не скаржиться. Тому це взагалі без коментарів.

    Зерно по 250 - це ринкова світова ціна. не буде зараз цін, які були на піках 2020-2021 року. Ясно, що польський фермер хоче продавати по 350, але хай продає комусь іншому. Таких цін нема і проблема не в українському зерні. Переробники береть його на ура.

    Що ж ви так, польський друже, за нас переживаєте, чи раптом олігарх якийсь не нажився?
    Підозрюю, що якщо зявиться ще якась галузь, де ми будемо конкурентні, то зразу поляки нам нагадають про олігархів і в тих сеторах. Виключно за нас переживають!

    Вам то яка різниця? Ясно, що хлопці-водії страждають, але українці це запамятають. Воно все має звичку вертатися сторицею.
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