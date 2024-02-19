Польські фермери вперше блокували пасажирський поїзд до Хелма, зараз ускладнень руху немає, – "Укрзалізниця"

Увечері у неділю, 18 лютого, польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм, у якому перебувало 260 пасажирів, переважно жінок та дітей.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух", – зазначається у повідомленні.

Наразі залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі, а пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень, запевнили у пресслужбі залізничної компанії.

"Укрзалізниця" наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора", – наголосили в "Укрзалізниці".

Що відомо про блокаду кордону з Польщею?

Як повідомлялося, за даними Митної служби України, напередодні польські фермери повністю заблокували в обидва боки рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин", а також намагалися перешкодити руху поїздів.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу