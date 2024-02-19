Мінфін схвалив план з цифровізації митниці. Що він передбачає

Міністерство фінансів схвалило Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Держмитслужби.

Як зазначають у пресслужбі Мінфіну, план розраховано до 2026 року.

Зокрема, він передбачає запровадження принципів кіберзахисту, впровадження безпаперових процедур та побудову надійних ІТ-систем митниці.

Зазначається, що реалізація визначених пунктів забезпечить ІТ-систему української митниці необхідними інструментами для боротьби з корупцією та шахрайством.

Документ розроблено у межах підготовки України до вступу до ЄС та виконання Угоди про Асоціацію в частині гармонізації митних процесів з європейськими стандартами.

План цифровізації митниці базується на Багаторічному стратегічному плані електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C).

Основою ІТ-стратегії Держмитслужби, зокрема, визначено:

сервісно-орієнтовну архітектуру,

централізоване впровадження ЄАІС,

гармонізований інтерфейс із ЄС і Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

Окрему увагу в документі приділили запровадженню принципів кіберзахисту. Передусім йдеться про забезпечення запису та відстеження історії запитів на внесення змін до даних, захисту від несанкціонованого доступу до інформації, неможливості зміни або втрати журналів роботи з даними, а також неможливості зміни інформації та документів, наданих користувачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Серед пріоритетів ЄС нині є впровадження безпаперових процедур. У митній справі для цього реалізується Ініціатива електронної митниці (Electronic customs initiative).

Держмитслужба передбачила поетапний підхід до впровадження електронної митниці:

бізнес-аналіз, політика та правове оформлення;

створення технічної специфікації системи;

створення специфікацій для інтеграції із зовнішніми системами;

розробка та впровадження системи.

Зазначається, що у процесі ІТ-трансформації Держмитслужба використовуватиме управління бізнес-процесами та BPM-моделювання, що дозволить забезпечити цілісне уявлення про митні процеси та практичні наслідки їх впровадження відповідно до митного законодавства України та ЄС.