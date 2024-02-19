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За перший рік повномасштабної війни в Україні з’явилося майже 3000 нових мільйонерів

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богатство,миллионер,миллиардер
Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%.

Дані про підсумки декларування отриманих у 2022 році громадянами доходів оприлюднив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи. Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими "мільйонерами" визначено у сумі 2,76 млрд грн, по військовому збору – 526,5 млн гривень", – уточнив Гетманцев.

Загалом минулого року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2022 рік. Сума задекларованого доходу склала 147,92 мільярда гривень.

"Значна частина декларацій – 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень", – зауважив Гетманцев

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:

  • податку на доходи фізичних осіб – 4,54 млрд грн;
  • військового збору – 946,09 млн грн.

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Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб. Вона мала тривати рік, до 1 вересня 2022 року, однак під час повномасштабної війни її продовжили до 1 березня 2023 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінював можливі надходження від податкової амністії "хоча б" у мільярди гривень. 

Однак вона не виправдала очікувань – за півтора роки в її рамках було задекларовано 8,8 млрд грн, сума сплачених за пільговими ставкам податків склала 547,5 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Я даже могу с одного раза угадать кто это. Близкие и приближенные к власти. Там уже не только миллионеры на крови.

  • Андрій Саган
    Окрім пафосного заголовку тут більше нічого і не має. Так як мільйонери гривневі,а 1 млн гривень це 26 тисяч доларів. І то це напевно люди котрі ведуть якийсь бізнес. А в Європі такі гроші люди заробляють не займаючись бізнесом. такими новинами напевно хочуть хоч якось зімітувати в цій сраці котра відбувається як люди "багатіють" ніби то, пафосно заявивши про збільшення мільйонерів ударними темпами, скромно зайвий раз не наголошуючи що мільйонери то гривневі
  • Igor Grytselyak
    Давайте вгадаємо)Це ті котрі з першого дня вторгнення на нулі?А може це той хлопака,що 20 одиниць бронетехніки за пару днів на авдіївському напрямку завалив?Одного знаю точно,але його серед нас вже нема.28років було йому.Батьки отримали гроші,то певно вони в списку(((
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