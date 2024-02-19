За перший рік повномасштабної війни в Україні з’явилося майже 3000 нових мільйонерів

Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%.

Дані про підсумки декларування отриманих у 2022 році громадянами доходів оприлюднив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи. Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими "мільйонерами" визначено у сумі 2,76 млрд грн, по військовому збору – 526,5 млн гривень", – уточнив Гетманцев.

Загалом минулого року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2022 рік. Сума задекларованого доходу склала 147,92 мільярда гривень.

"Значна частина декларацій – 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень", – зауважив Гетманцев

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:

податку на доходи фізичних осіб – 4,54 млрд грн;

військового збору – 946,09 млн грн.

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Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб. Вона мала тривати рік, до 1 вересня 2022 року, однак під час повномасштабної війни її продовжили до 1 березня 2023 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінював можливі надходження від податкової амністії "хоча б" у мільярди гривень.

Однак вона не виправдала очікувань – за півтора роки в її рамках було задекларовано 8,8 млрд грн, сума сплачених за пільговими ставкам податків склала 547,5 млн грн.