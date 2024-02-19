Колишній очільник "Укрзалізниці" отримав умовний строк у корупційній справі на $10 мільйонів
Про це повідомляє пресслужа ВАКС.
"Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на вирок ВАКС від 18 лютого 2022 року, якимї трьох експосадовців АТ "Укрзалізниця" визнано невинуватими у зловживанні службовим становищем під час надання пільгових тарифів на вантажоперевезення та виправдано", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці не уточнюють прізвищ фігурантів, але за даними liga.net, серед Петро Науменко, який багато років був заступником генерального директора "Укрзалізниці", а у 2007 році деякий час очолював її.
Зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила скаргу прокурора та ухвалила новий вирок, яким:
- ексзаступнику генерального директора "Укрзалізниці" Науменку призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців;
- ексначальнику комерційного управління "Укрзалізниці" Юрію Меркулову – три роки позбавлення волі
- заступниці начальника філії з комерційних питань Центру транспортної логістики "Укрзалізниці" Лілії Петренко – три роки позбавлення волі.
Крім того, їх позбавили права обіймати керівні посади на підприємствах, установах і організаціях державної чи комунальної форми власності на 3 роки зі штрафом по 17 тис. грн кожному.
Водночас обвинувачених звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та встановлено їм дворічний іспитовий строк.
"Цивільний позов у справі задоволено і стягнуто солідарно з обвинувачених на користь АТ "Укрзалізниця" 69,2 млн грн", – додали у суді.
Ексчиновникам інкримінували змову, внаслідок якої "Укрзалізниця" недоотримала близько $10 млн. За даними НАБУ, на початку 2014 року обвинувачені, які були членами тарифної комісії, необґрунтовано встановили пільгові тарифи на транзитні вантажні перевезення низці експедиторських організацій.
Утім, у лютому 2022 року ВАКС визнав докази НАБУ непереконливими.