Колишній очільник "Укрзалізниці" отримав умовний строк у корупційній справі на $10 мільйонів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 лютого скасувала виправдальний вирок трьом експосадовцям "Укрзалізниці", яких підозрювали у зловживанням службовим становищем. Натомість їм призначили умовні строки.

Про це повідомляє пресслужа ВАКС.

"Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на вирок ВАКС від 18 лютого 2022 року, якимї трьох експосадовців АТ "Укрзалізниця" визнано невинуватими у зловживанні службовим становищем під час надання пільгових тарифів на вантажоперевезення та виправдано", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не уточнюють прізвищ фігурантів, але за даними liga.net, серед Петро Науменко, який багато років був заступником генерального директора "Укрзалізниці", а у 2007 році деякий час очолював її.

Зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила скаргу прокурора та ухвалила новий вирок, яким:

ексзаступнику генерального директора "Укрзалізниці" Науменку призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців;

ексначальнику комерційного управління "Укрзалізниці" Юрію Меркулову – три роки позбавлення волі

заступниці начальника філії з комерційних питань Центру транспортної логістики "Укрзалізниці" Лілії Петренко – три роки позбавлення волі.

Крім того, їх позбавили права обіймати керівні посади на підприємствах, установах і організаціях державної чи комунальної форми власності на 3 роки зі штрафом по 17 тис. грн кожному.

Водночас обвинувачених звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та встановлено їм дворічний іспитовий строк.

"Цивільний позов у справі задоволено і стягнуто солідарно з обвинувачених на користь АТ "Укрзалізниця" 69,2 млн грн", – додали у суді.

Ексчиновникам інкримінували змову, внаслідок якої "Укрзалізниця" недоотримала близько $10 млн. За даними НАБУ, на початку 2014 року обвинувачені, які були членами тарифної комісії, необґрунтовано встановили пільгові тарифи на транзитні вантажні перевезення низці експедиторських організацій.

Утім, у лютому 2022 року ВАКС визнав докази НАБУ непереконливими.