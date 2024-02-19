"Укроборонпром" підписав угоду із заснованою Нобелем збройовою компанією. Що вона виробляє?

АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") підписало меморандум про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence.

Угоду підписали у суботу, 17 лютого, повідомляє пресслужба українського оборонного концерну.

"Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу", – зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) – німецький виробник озброєнь, дочірнє підприємство ізраїльської компанії "Rafael". Компанія була заснована 1865 року Альфредом Нобелем.

Dynamit Nobel Defence відома своєю лінійкою протитанкових гранатометів RGW (RGW 60, RGW 90, RGW 110), зазначає спеціалізоване видання Defense Express.

Компанія пропонує рішення для забезпечення широкосмугового зв’язку, а також систему управління вогнем Fire Weaver, що поєднує датчики на різних платформах у режимі реального часу, щоб максимально скоротити час від виявлення цілі до її ураження.

Крім того Dynamit Nobel Defense пропонує індивідуальні рішення та концепції захисту для будь-якого типу бойової машини.