САП передала до суду справу проти затриманого на хабарі нардепа від "Слуги народу"

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата Анатолія Гунька ("Слуга народу") та його спільника, яких минулого року викрили на одержанні хабаря у розмірі $85 тис. за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), не називаючи прізвищ підозрюваних. Проте обставини справи вказують, що йдеться саме про нардепа Гунька.

"Обвинувальний акт стосовно нардепа та одного з його спільників скеровані до ВАКС для розгляду по суті. Матеріали стосовно ще однієї особи виділені в окреме провадження у зв’язку з її розшуком", – уточнили у САП.

Що відомо про справу депутата Гунька?

На початку серпня 2023 року НАБУ затримало Анатолія Гунька та двох його спільників на гарячому при отриманні першої частини хабаря у сумі $85 тис. від приватного підприємця за сприяння у передачі в оренду 1700 га державних земель.

За даними слідства, за ці гроші нардеп обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук України. Загалом нардеп вимагав передати йому "винагороду" у загальному розмірі $221 тис. – з розрахунку $130 за 1 га державної землі.

При цьому на той час Гунько був головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях НААН.

Депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Гунька з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн, але слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 30 млн грн. Згодом розмір застави зменшили до 10 млн грн і у жовтні 2023 року Гунько вийшов на свободу та повернувся до роботи у Верховній Раді.

Анатолій Гунько як висуванець від партії "Слуга народу" обрався на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі, де він переміг лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. 10 серпня фракція "Слуги народу" у парламенті виключила його зі свого складу. Після цього Гунько увійшов до депутатської групи "Відновлення України", створеної після розпуску проросійської парламентської фракції забороненої судом партії "ОПЗЖ".