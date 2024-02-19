Кіберполіція попередила про новий вид шахрайства з доставкою посилок

Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства – зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Але повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Про це повідомляє пресслужба МВС. Фахівці відомства дали поради, як не втратити свої гроші: не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки. Водночас при розголошенні платіжної інформації Кіберполіція радить негайно звернутися до банку та заблокувати карту.

Автор: Юлiя Далецька