Аграрний експорт з України морем перевищив сухопутний транзит через Польщу у 18 разів

Експорт агропродукції з України морським коридором у січні 2023 року у 18,1 раза перевищив обсяг, що був відправлений через сухопутні переходи територією Польщі, і склав 6,7 млн тонн проти 0,37 млн тонн відповідно.

"У січні експорт агропродукції відбувався переважно завдяки морським перевезенням і склав 6,7 млн тонн. Натомість транзитом пройшло територією Польщі тільки 0,37 млн тонн агропродукції, що складає біля 5% від загального обсягу", – повідомив віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час телемарафону.

При цьому, за словами Кубракова, через територію Польщі у 2022 році Україна експортувала до 1 млн тонн агропродукції на місяць.

"Це свідчить про те, що заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасичення їхнього ринку – несправедливі", – підкреслив Кубраков.

Віцепрем'єр зазначив, що польські протестувальники блокують проходження не лише аграрних вантажів, а й палива. Так, два дні тому вони розгорнули фуру зі зброєю, не пропустивши її без черги.

"Блокада відбувається на польській стороні, і лише польські правоохоронці можуть навести з цим порядок. Тому, звісно, і була розмова з шефом бюро національної безпеки, бо це вже більше питання такої безпеки", – сказав Кубраков.

Блокада на кордоні з Польщею

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу.