В "Укрзалізниці" підтвердили спроби блокувати рух вантажних потягів до Польщі
Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов повідомив у Telegram.
"На території Польщі мали місто спроби блокування передачі вантажів залізничним транспортом на переходах "Дорохуськ-Ягодин", "Хрубешув-Ізов" (блокування підʼїзних колій окремих терміналів). Правоохоронці Польщі відреагували відповідно на такі спроби. Наразі передачі вантажів нічого не заважає", – написав Ткачов.
Водночас він зауважив, що ризик повторення подібних інцидентів зберігається.
Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" підтвердила, що 18 лютого протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ-Хелм, у якому перебували 260 пасажирів.
Що відомо про блокаду кордону з Польщею?
За даними Митної служби України, напередодні польські фермери повністю заблокували в обидва боки рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин", а також намагалися перешкодити руху поїздів.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.