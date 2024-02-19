З росіян планують примусово стягнути борги перед банками на рекордну суму

Федеральна служба судових приставів (ФСПП) збирається за підсумками 2023 року стягнути з росіян на користь банків 3,26 трлн руб. За рік загальна сума боргів, що підлягають стягненню, збільшилася більш ніж на 200 млрд руб. і досягла рекорду за весь час ведення офіційної статистики.

Як пише The Moscow Times, усього на примусовому виконанні до початку поточного року перебувало 24,6 млн проваджень зі стягнення боргів перед банками, що на 4,5 млн більше, ніж роком раніше.

Для порівняння: 2021 року їх було 16,1 млн, а 2020 –12,9 млн. У ФСПП підкреслюють, що кількість таких справ не дорівнює кількості боржників, щодо яких порушено виконавчі провадження. На одну людину може припадати відразу кілька виробництв.

Обсяги боргів до стягнення зростають разом із кредитуванням. За даними Центробанку РФ, загальний обсяг кредитної заборгованості росіян перед банками початку року досяг 33,7 трлн руб. проти 27,4 трлн руб. 2022 року. Із них простроченими виявилися 1,2 трлн руб.

Рішення суду та порушення провадження щодо стягнення боргів – крайній захід, до якого звертаються фінансові організації. До цього боржник має право використовувати відстрочки, сформувати новий графік щомісячних платежів і вдатися до окремих домовленостей з банком. Крім того, у Росії діє можливість взяти кредитні канікули, якщо у людини різко (на 30%) впали прибутки.