Найбільші банки Європи вперше отримали понад 100 мільярдів євро прибутку

Минулого року найбільші банки Європи вперше перевищили прибуток у 100 млрд євро, оскільки підвищення відсоткових ставок принесло більшості з них рекордні доходи.

Як пише Bloomberg, загальний чистий прибуток 20 найбільших банків континентальної Європи, які повідомили про результати, зріс до 103 млрд євро з 78 млрд євро в попередньому році. Три чверті банків у групі отримали найвищий прибуток у своїй історії.

Зростання прибутковості дозволило банкам збільшити суму грошей, яку вони повертають інвесторам, і зміцнило їхні акції, причому минулого року індекс кредиторів регіону зріс приблизно на 20%.

Хоча масштабний стрибок прибутку буде важко повторити, оскільки позитивний ефект від ставок слабшає, багато банків оптимістично налаштовані, що зростання доходів від комісії дозволить їм продовжувати збільшувати прибутки.

До розрахунків Bloomberg не увійшла швейцарська UBS Group AG, чий прибуток минулого року зріс до $29 млрд у результаті придбання Credit Suisse.