Путін відібрав російський завод у найбільшого світового виробника верстатів
Відповідний указ від 19 лютого розміщено на російському офіційному порталі правових актів, передає Інтерфакс.
"Ульяновський верстатобудівний завод" входить до складу німецько-японського концерну DMG Mori – одного з найбільших виробників верстатів у світі. Завод розпочав роботу у 2015 році, він випускав широкий асортимент токарних та фрезерних верстатів.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну DMG Mori оголосила про згортання діяльності в країні та зупинку роботу свого російського заводу. Проте насправді не зробила цього, писали російські ЗМІ.
За їх даними, попри обіцянки продовжує працювати у Росії DMG Mori продовжувала постачати обладнання для виробництва російської зброї, а обидві російські юридичні особи DMG Mori – ТОВ "ДМГ Мори Рус" та ТОВ "Ульяновський верстатобудівний завод" – продовжували діяльність, не змінивши власників.
Журналісти з'ясували, що DMG Mori продавала верстати в Росії через посередників, серед яких два сертифікованих партнери — ТОВ "Сервіс Про" та ТОВ "Сервіс Плюс", пов'язані з Андрєм Соколовим – співробітником головної компанії DMG Mori у Німеччині.
У травні 2023 року DMG Mori повідомила Financial Times про нібито розкрадання своїх верстатів у РФ, заперечуючи причетність до продовження виробництва у Росії.
20 вересня 2023 року НАЗК внесло DMG Moriдо списку міжнародних спонсорів війни.
DMG Mori має 16 виробничих заводів і 113 торгово-сервісних центрів у 88 країнах світу. Послуги компанії охоплюють увесь життєвий цикл верстата, включно з навчанням, ремонтом, технічним обслуговуванням та обслуговуванням запасних частин.