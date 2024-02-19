Чернівецька ОДА витратить 280 мільйонів на ремонт госпіталю за завищеними вдвічі цінами (оновлено)

Департамент капітального будівництва Чернівецької ОДА замовив ТОВ "Будторгінвест" реконструкцію будівлі обласного госпіталю ветеранів війни у Чернівцях вартістю 283,47 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2025 року потрібно реконструювати приміщення будівлі "А" та "Б" із добудовою адміністративного корпусу, протирадіаційного укриття і багаторівневого паркінгу по вул. Фастівська, 20.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. При цьому ціни на цілу низку позицій у підсумковій відомості ресурсів подекуди вдвічі перевищують ринкові.

Зокрема, 118 бактерицидних рециркуляторів BactoSfera ORBB 15×1 замовили по 7 080-7 193 грн за одиницю (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Водночас український виробник "BactoSfera" та "Медичний магазин" продають їх по 3 605 грн, що вдвічі дешевше.

Біметалевий радіатор Mirado/Diva 500/96 (секція 0,202 кВт) врахували у кошторисі по 768 грн за секцію. У "Епіцентрі" такі ж радіатори можна придбати по 490 грн за секцію, а зараз за знижкою така секція коштує 390 грн. Це вдвічі дешевше.

Металопластикові двері врахували по 8 309 грн за квадратний метр. При цьому "Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр" нещодавно замовляв металопластикові двері по 4 956 грн за кв. м, що на 40% дешевше.

Рекуператор Prana 200C врахували по 24 192 грн/шт. "Епіцентр" та офіційний центр продажів Prana в Україні продають його по 16 116 грн/шт, що на 33% дешевше.

Департамент капітального будівництва Чернівецької ОДА очолює Микола Гладюк, уповноваженою особою є Яна Пілат. Керівником обладміністрації є Руслан Запаранюк.

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Місцевою фірмою "Будторгінвест" керує Іван Дякон, колишній керівник нинішнього замовника – Департаменту капітального будівництва Чернівецької ОДА. Засновниками фірми є його дружина Тетяна Дякон та діти – Лілія Ряба, Олександр Дякон та Юлія Пожар.

Чоловік Лілії Станіслав Рябий очолює КП "Буковина-Фарм" Чернівецької обласної ради. Олександр Дякон керує та володіє місцевими ТОВ "Буд-Ком ДЛ" і ТОВ "Мисливський тор".

У 2011 році Івана Дякона засудили за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 27 ККУ (підбурення до співучасті в злочині) і ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

Суд підтвердив, що протягом 2009-2010 років Іван Дякон, будучи начальником УКБ Чернівецької ОДА незаконно співпрацював з підрядником, що призвело до збитків на 1,4 млн грн. Спочатку суд призначив Дякону п’ять років ув’язнення, але потім звільнив його від основного покарання та призначив іспитовий строк з випробуванням на три роки. А у 2014 році суд взагалі звільнив Дякона від покарання.

Згодом у пресслужбі Чернівецької ОДА заявили, що не допустять виконання робіт за завищеними цінами, однак не уточнили, як саме.

"Виконання і вартість робіт перебувають на контролі різних виконавчих і правоохоронних органів, особливо в умовах діючого воєнного стану. Відтак ні Чернівецька ОВА, ні антикорупційні органи, зокрема, не допустять того, щоб виконання робіт відбувалося за цінами, які перевищують рівень ринкових", – йдеться у повідомленні ОДА, що надійшло на адресу БізнесЦензора.

В ОДА також уточнили, що на оплату замовлених робіт з обласного бюджету цьогоріч виділили лише 30 млн грн, тому влада області шукатиме додаткові джерела фінансування, у тому числі шляхом залучення міжнародних партнерів.

У Чернівецькій ОДА також наголосили, що тендер на виконання ремонтних робіт був відкритим, але заявку на участь у ньому подало лише одне підприємство, яке і стало переможцем. При цьому запропонована ним ціена робіт була на 50,3 млн грн меншою очікуваної вартості.