Відновлення продажу брухту держкомпаніями допоможе усунути його дефіцит в Україні, – економіст
Відновлення продажів брухту держкомпаніями на аукціонах допоможе усунути його дефіцит, вважає керівник аналітичного центру CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор економічних наук Ігор Гужва, передає UAprom.
"Сьогодні в Україні вкрай важка ситуація із заготівлею металобрухту. За підсумками січня збір брухту скоротився на 21%. Це мінімальний показник з початку осені, але в лютому буде ще гірше. Металургам поки що вистачає зібраних обсягів, проте навесні традиційно підвищується попит на сталь, меткомбінати нарощуватимуть виробництво, тим паче що стабільно працює тимчасовий морський коридор з портів Одеси", – сказав Гужва.
За словами Гужви, ситуацію погіршує експорт брухту, що активно зростає.
"За підсумками січня вивезення стратегічної сировини з України підскочило удвічі. У нинішніх умовах це дуже великий показник. Експортовані 17 тис. тонн брухту могли б дуже знадобитися нашим металургам, які знаходяться в очікуванні вибухового зростання попиту на сталь. Також слід зазначити, що держава нічого не отримує від цього експорту, оскільки з 1 січня вивізне мито знизилося до нуля", – зазначив він.
Керівник CMD-Ukraine вважає, що брак брухту може боляче вдарити по планах металургів збільшити виробництво, а це зі свого боку позначиться на податкових відрахуваннях і валютній виручці.
"Єдиним виходом у такій ситуації, який я зараз бачу, стане відновлення продажів брухту держпідприємствами, наприклад, "Укрзалізниця", яка призупинила їх ще пів року тому", – констатував він.
"Відновлення продажів брухту держкомпаніями на аукціонах – це win-win сценарій. Металурги вгамують "брухтовий" голод, а державні компанії отримають додаткові надходження від продажу нереалізованих обсягів цієї сировини, які накопичилися на складах. Взагалі дефіцит металобрухту в Україні – стратегічний, тому я б ставив питання більш радикально: необхідна тимчасова заборона експорту брухту на період форс-мажору, тобто війни. Нагадаю, що ЄС і Казахстан всіляко обмежують і навіть забороняють вивіз свого брухту, хоча жодних бойових дій там немає", – підсумував Гужва.