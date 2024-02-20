Відновлення продажу брухту держкомпаніями допоможе усунути його дефіцит в Україні, – економіст

В Україні почався спад заготівлі брухту за одночасного зростання його експорту, що негативно вдарить по планах металургів збільшити виробництво сталі під час традиційного весняного сплеску попиту на світових ринках.

Відновлення продажів брухту держкомпаніями на аукціонах допоможе усунути його дефіцит, вважає керівник аналітичного центру CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор економічних наук Ігор Гужва, передає UAprom.

"Сьогодні в Україні вкрай важка ситуація із заготівлею металобрухту. За підсумками січня збір брухту скоротився на 21%. Це мінімальний показник з початку осені, але в лютому буде ще гірше. Металургам поки що вистачає зібраних обсягів, проте навесні традиційно підвищується попит на сталь, меткомбінати нарощуватимуть виробництво, тим паче що стабільно працює тимчасовий морський коридор з портів Одеси", – сказав Гужва.

За словами Гужви, ситуацію погіршує експорт брухту, що активно зростає.

"За підсумками січня вивезення стратегічної сировини з України підскочило удвічі. У нинішніх умовах це дуже великий показник. Експортовані 17 тис. тонн брухту могли б дуже знадобитися нашим металургам, які знаходяться в очікуванні вибухового зростання попиту на сталь. Також слід зазначити, що держава нічого не отримує від цього експорту, оскільки з 1 січня вивізне мито знизилося до нуля", – зазначив він.

Керівник CMD-Ukraine вважає, що брак брухту може боляче вдарити по планах металургів збільшити виробництво, а це зі свого боку позначиться на податкових відрахуваннях і валютній виручці.

"Єдиним виходом у такій ситуації, який я зараз бачу, стане відновлення продажів брухту держпідприємствами, наприклад, "Укрзалізниця", яка призупинила їх ще пів року тому", – констатував він.

"Відновлення продажів брухту держкомпаніями на аукціонах – це win-win сценарій. Металурги вгамують "брухтовий" голод, а державні компанії отримають додаткові надходження від продажу нереалізованих обсягів цієї сировини, які накопичилися на складах. Взагалі дефіцит металобрухту в Україні – стратегічний, тому я б ставив питання більш радикально: необхідна тимчасова заборона експорту брухту на період форс-мажору, тобто війни. Нагадаю, що ЄС і Казахстан всіляко обмежують і навіть забороняють вивіз свого брухту, хоча жодних бойових дій там немає", – підсумував Гужва.