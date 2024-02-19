Україна попросила Ілона Маска відключити "Старлінки" для росіян, – Федоров

Україна вже веде переговори із засновником SpaceX Ілоном Маском, щоб обмежити використання терміналів супутникового зв’язку Starlink російськими військами.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтервʼю Суспільному.

Він запевнив, що обговорення цієї проблеми з Маском почалося ще до того, як інформація про використання терміналів Starlink росіянами стала публічною.

"Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX і зараз в нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю", – сказав Федоров.

За його словами, SpaceX може відключити термінали на окупованій території, але для цього потрібно вирішити питання, пов'язані з інтересами Збройних Сил України.

"Нам потрібно, щоб вони там працювали, тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА. Є інший спосіб, як зробити, щоб наші "Старлінки" працювали, а решта – ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим", – уточнив Федоров.

На думку очільника Мінцифри, використання терміналів Starlink росіянами не пов'язане з політичними заявами Маска, які часто збігаються з тезами російської пропаганди.

"Не вірю в будь-який зв’язок. Було логічно, що росіяни почнуть їх через треті країни закуповувати. В них були "Старлінки", просто зараз їх стало трохи більше. Хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизовувати", – зазначив Федоров.

Що відомо про використання терміналів Starlink окупаційними військами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільрдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.