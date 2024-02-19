"Нафтогаз" домовився про модернізацію ТЕЦ із двома японськими компаніями

Група "Нафтогаз" уклала меморандуми з двома японськими компаніями для модернізації ТЕЦ та розвитку спільного проєкту в сфері вітрової енергії.

Підписання відбулось з нагоди Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо, йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Японська корпорація Sumitomo Corporation (SC) допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії.

SC також сприятиме залученню фінансування від японських державних фінансових установ.

"ТЕЦ в Україні та особливо ті, що були передані "Нафтогазу", будувались давно й мають вкрай застарілу матеріальну базу. Ми дуже зацікавлені у їх модернізації із використанням передових японських технологій. Це важлива співпраця, яка, як ми сподіваємось, призведе до реальних інфраструктурних проєктів", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт передбачено другим меморандумом, який група "Нафтогаз" підписала з японською компанією Komaihaltec.

Турбіни мають бути встановлені на одному з об'єктів групи.

"Цей проєкт – частина нашого руху у досягненні повної вуглецевої нейтральності. Він дозволить замістити енергію з традиційних джерел, яку споживає об'єкт, чистою вітровою енергією", – пояснив Чернишов.

Хто допомагатиме Україні

Sumitomo – це велика японська промислова і торгова група компаній, яка має диверсифіковані бізнес-інтереси в різних галузях по всьому світу. Має понад 400-річну історію. Загальні активи групи оцінюються приблизно у $90 млрд.

Komaihaltec – це японська компанія, яка спеціалізується на виробництві вітрових турбін та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.