НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Запорізькій облраді. ФОТО

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно з СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради.

Під час передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата, повідомляють пресцентр СБУ і пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного комунального медичного закладу. За це він мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також проведенню певних фінансових операцій.

"Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому" одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди. Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів", – зазначається у повідомленні.

Кримінальне провадження у справі розпочате за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

НАБУ та СБУ не вказують прізвищ затриманих. За інформацією видання "Слово і діло" з власних джерел, ідеться про Владислава Куценка, колишнього прокурора Генеральної прокуратури України.

Фото: СБУ Затримання заступника голови Запорізької облради Куценка